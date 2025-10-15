Advierte Trump que no perderá su tiempo si el partido oficialista es derrotado // Sacudida a mercados
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 18
Washington. El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei triunfe en las elecciones legislativas de este mes, condicionó el martes el mandatario estadunidense, Donald Trump.
“No vamos a perder nuestro tiempo” si la agrupación política de Milei no gana, advirtió.
Los comentarios de Trump se dieron luego de mantener una reunión con el mandatario argentino en la Casa Blanca, pocos días después de que Estados Unidos acordara proporcionar un importante salvavidas financiero al país sudamericano.
“Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y podría triunfar”, expresó Trump antes de un almuerzo con Milei y miembros de su gabinete. “Puede que no gane, pero creo que lo hará. Y si lo logra, nos quedamos con él. Y si no, nos vamos”, agregó.
Los dichos del presidente estadunidense sacudieron los mercados argentinos que se habían visto impulsados por el paquete de ayuda anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuyo eje central es un intercambio de monedas por 20 mil millones de dólares con el banco central argentino.
El principal mercado bursátil argentino revirtió ganancias previas y cayó alrededor de 2 por ciento tras los comentarios del jefe de la Casa Blanca.
Bessent indicó en la reunión del martes que el paquete de ayuda se basa en la continuidad de las políticas económicas favorecidas por la administración Trump. “Volver a las medidas peronistas provocaría un replanteo”, detalló. Sin embargo, afirmó que el paquete de ayuda no depende de que Argentina ponga fin a un swap (intercambio de monedas) con China.
El salvavidas económico anunciado la semana pasada para Argentina es una medida inusual por parte de Estados Unidos, especialmente bajo una administración que por lo general ha evitado las grandes intervenciones en el extranjero.
La Casa Blanca ha presentado el acuerdo como un esfuerzo estratégico para estabilizar a un aliado regional clave, pero ha suscitado críticas internas. Legisladores demócratas han acusado a Trump de dar prioridad a los rescates extranjeros y a la protección de los inversores mientras el gobierno estadunidense sigue cerrado.
Los agricultores de Estados Unidos también han expresado su frustración, al señalar que China desplazó este año las compras de soya estadunidenses por la de agricultores argentinos.
Aunque los detalles del acuerdo siguen sin estar claros, el rescate podría ofrecer a Milei un impulso político muy necesario en sus esfuerzos por evitar una crisis económica cada vez más profunda y apuntalar el apoyo a su partido.
Milei sufrió un duro revés el mes pasado, cuando su partido perdió unas elecciones provinciales clave, y ahora se enfrenta a una crítica votación legislativa de medio término a fin de mes.