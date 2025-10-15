Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 18

Washington. El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei triunfe en las elecciones legislativas de este mes, condicionó el martes el mandatario estadunidense, Donald Trump.

“No vamos a perder nuestro tiempo” si la agrupación política de Milei no gana, advirtió.

Los comentarios de Trump se dieron luego de mantener una reunión con el mandatario argentino en la Casa Blanca, pocos días después de que Estados Unidos acordara proporcionar un importante salvavidas financiero al país sudamericano.

“Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y podría triunfar”, expresó Trump antes de un almuerzo con Milei y miembros de su gabinete. “Puede que no gane, pero creo que lo hará. Y si lo logra, nos quedamos con él. Y si no, nos vamos”, agregó.

Los dichos del presidente estadunidense sacudieron los mercados argentinos que se habían visto impulsados por el paquete de ayuda anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuyo eje central es un intercambio de monedas por 20 mil millones de dólares con el banco central argentino.

El principal mercado bursátil argentino revirtió ganancias previas y cayó alrededor de 2 por ciento tras los comentarios del jefe de la Casa Blanca.

Bessent indicó en la reunión del martes que el paquete de ayuda se basa en la continuidad de las políticas económicas favorecidas por la administración Trump. “Volver a las medidas peronistas provocaría un replanteo”, detalló. Sin embargo, afirmó que el paquete de ayuda no depende de que Argentina ponga fin a un swap (intercambio de monedas) con China.