Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 17

El sector público aportó 13.9 por ciento del valor agregado bruto total (VAB) de la economía mexicana en 2024, una reducción de 1.4 puntos porcentuales en comparacion con 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El sector privado aportó 86.1 por ciento.

De acuerdo con la presentación de los resultados preliminares de los indicadores macroeconómicos del sector público (IMSP) 2024, el valor agregado bruto del sector público fue de 4.3 billones de pesos el año pasado, lo que representó 13.9 por ciento del total generado por la economía del país.

En 2018, con una economía valuada en 22.8 billones de pesos, el sector público aportaba 3.5 billones, equivalente a 15.28 por ciento del total, de acuerdo con el organismo.

En tanto, la producción bruta del sector público ascendió a 7.05 billones de pesos y el gobierno general participó con 55.5 por ciento de la producción del sector público. De este porcentaje, actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales aportaron 25.8 por ciento; servicios educativos, 14.6 por ciento, y servicios de salud y de asistencia social, 13.8 por ciento.

Las industrias manufactureras y construcción son las que menos apoyan al sector público, con una participación de 0.1 y 0.5 por ciento, respectivamente.