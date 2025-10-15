Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 17
El sector público aportó 13.9 por ciento del valor agregado bruto total (VAB) de la economía mexicana en 2024, una reducción de 1.4 puntos porcentuales en comparacion con 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El sector privado aportó 86.1 por ciento.
De acuerdo con la presentación de los resultados preliminares de los indicadores macroeconómicos del sector público (IMSP) 2024, el valor agregado bruto del sector público fue de 4.3 billones de pesos el año pasado, lo que representó 13.9 por ciento del total generado por la economía del país.
En 2018, con una economía valuada en 22.8 billones de pesos, el sector público aportaba 3.5 billones, equivalente a 15.28 por ciento del total, de acuerdo con el organismo.
En tanto, la producción bruta del sector público ascendió a 7.05 billones de pesos y el gobierno general participó con 55.5 por ciento de la producción del sector público. De este porcentaje, actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales aportaron 25.8 por ciento; servicios educativos, 14.6 por ciento, y servicios de salud y de asistencia social, 13.8 por ciento.
Las industrias manufactureras y construcción son las que menos apoyan al sector público, con una participación de 0.1 y 0.5 por ciento, respectivamente.
Las empresas públicas, por su parte, aportaron 34.8 por ciento de la producción bruta del sector público. El principal rubro fue el de las empresas dedicadas a la producción energética, que generó un tercio de dicha participación. Empresas no energéticas aportaron 9.8 por ciento.
El gobierno aportó 63.4 por ciento y las empresas públicas, 36.6 por ciento. En particular, gobierno general creció 0.1 por ciento y las empresas públicas decrecieron 0.8 por ciento el año pasado.
El Inegi precisó que los sectores de actividad que más aportaron a la generación del VAB del sector público fueron las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, con 26.7 por ciento; servicios educativos, con 21.7 por ciento; servicios de salud y de asistencia social, con 13.8 por ciento.
El sector público reportó 6 millones 30 mil 997 puestos de trabajo en 2024, un aumento de 1.2 por ciento respecto de 2023. Del total de puestos, 92.8 por ciento correspondió a personas que trabajaron en el gobierno general y 7.2 por ciento, en empresas públicas.
El valor de la construcción del sector público fue de 1.25 billones de pesos, lo que representó 21.4 por ciento del valor de la construcción total del país. El sector que más demandó la construcción pública fue el de las obras de ingeniería civil.