▲ Trabajadores del SAT bloquearon avenida Hidalgo y Rosales en su cruce con Paseo de la Reforma. Foto Jair Cabrera Torres

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 17

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó que la institución haya amenazado a sus trabajadores en protesta y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con ellos para resolver cualquier diferendo.

Agregó que el día de ayer las manifestaciones de trabajadores de confianza de la institución que acusan la falta de pago de prestaciones y otras carencias laborales, sólo afectó a siete oficinas de sus 162 oficinas a nivel nacional.

Desde las 7 de la mañana, trabajadores de algunas de las oficinas del SAT en la Ciudad de México bloquearon vialidades, para pedir que se les entregara el retroactivo salarial correspondiente a 2025, que es una compensación con base en la inflación acumulada.

En la conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en realidad era poco el personal que estaba promoviendo esta movilización, pero aseguró que ya se estaban atendiendo sus peticiones. El paro de labores “no es algo que vaya a generar un problema grave”, dijo.

