Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 16

Las exportaciones mexicanas de oro en bruto, semilabrado o en polvo aumentaron 12 por ciento en los primeros ocho meses de 2025 respecto a igual periodo del año pasado, revelan datos del Banco de México (BdeM), en un contexto en el que el precio del mineral ha alcanzado niveles sin precedente.

Según cifras del banco central, entre enero y agosto del año en curso, empresas que operan en México han venido oro a otros países por un monto de 3 mil 813 millones de dólares, un incremento de doble dígito frente a los 3 mil 378 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2024.

Las exportaciones mexicanas de oro se encuentran en su mejor nivel desde 2013, cuando superaron la barrera de los 4 mil 100 millones de dólares en los primeros ocho meses.

En lo que va de año, el precio internacional del metal dorado registra un incremento de 57 por ciento, superando por primera vez desde que existen registros la barrera de los 4 mil 100 dólares por onza, impulsado, según analistas, por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de más recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal y las fuertes compras de los bancos centrales, entre otros factores.

Analistas de Bank of America y Société Générale pronostican que el oro alcanzará 5 mil dólares la onza en 2026.