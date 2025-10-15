▲ Detalle de la sala de prensa durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington. Foto Ap

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 16

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus pronósticos de crecimiento para México tanto para este como para el siguiente año. Tal incremento impulsó a su vez la mejora en las perspectivas para toda América Latina y el Caribe y dejó atrás la previsión de que la política comercial de Estados Unidos arrastraría a la economía mexicana a una recesión.

De acuerdo con el organismo, la actividad económica en México crecerá este año a una tasa de uno por ciento, lejos del 0.2 por ciento que publicó apenas en junio y aún más lejos de la contracción de 0.3 por ciento que el mismo FMI estimó en sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por su siglas en inglés) de abril.

Entre esa publicación y la actual han pasado seis meses. En ese lapso, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el comercio global transitó de amenazas a tasas efectivas que han dejado a sus principales socios comerciales –entre ellos México– mejor parados que otras economías.

De acuerdo con el FMI, actualmente México tiene una tasa efectiva de alrededor de 10 por ciento, lejos del cero en que se encontraba a finales de 2024. No obstante, aún se encuentra como uno de los países con aranceles más competitivos, sólo debajo de Canadá. Y mucho más lejos de China, que se encuentra en torno a 45 por ciento.

Los vaivenes comerciales de la administración Trump determinaron desde abril las proyecciones no sólo de México, sino de la economía mundial. No obstante, “hasta la fecha, las medidas comerciales más proteccionistas han tenido un impacto limitado en la actividad económica y los precios”, apuntó el organismo.