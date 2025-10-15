Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a35
Los Ángeles. En su visita a Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles lograron su segundo triunfo ante los Cerveceros (5-1) y se colocaron a un paso de regresar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
Aunque concedió un jonrón en su primera intervención, el japonés Yoshinobu Yamamoto fue el protagonista de la noche al ser el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años.
Los vigentes campeones dominan por un global de 2-0 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional y tienen contra las cuerdas a los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular.
Los Dodgers podrían cantar victoria en la eliminatoria, al mejor de siete partidos, frente a su público en los duelos de este jueves, viernes y, de ser necesario, sábado.
En la Liga Americana, los Marineros de Seattle dominan por 2-0 a los Azulejos de Toronto con dos victorias también a domicilio.
Los aficionados de Milwaukee se ilusionaron con un desenlace distinto, cuando la perla venezolana Jackson Chourio convirtió en jonrón el primer lanzamiento de Yamamoto. Pero el japonés se recuperó rápidamente del golpe y asumió el control del partido durante nueve entradas, en las que ponchó a siete rivales y cedió un total de tres hits y una base por bolas.
“Establecí mi ritmo y, en cierto modo, dicté el tiempo y el ritmo del juego, así que eso fue genial”, declaró Yamamoto.
El dominicano José Lima fue el anterior lanzador de los Dodgers en jugar un partido completo de playoffs en 2004, mientras Justin Verlander fue el último en lograrlo en Las Mayores en 2017 para los Astros de Houston.
En la ofensiva, los Dodgers respondieron de inmediato al batazo de Chourio con otro jonrón del dominicano Teóscar Hernández en la segunda entrada.
Kiké Hernández, tras un sencillo de Shohei Ohtani en la séptima entrada, y Will Smith, aprovechando otro imparable de Tommy Edman en la octava, completaron el contundente triunfo.