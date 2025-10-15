▲ Yoshinobu Yamamoto, en la imagen, fue el protagonista de la noche al ser el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a35

Los Ángeles. En su visita a Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles lograron su segundo triunfo ante los Cerveceros (5-1) y se colocaron a un paso de regresar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Aunque concedió un jonrón en su primera intervención, el japonés Yoshinobu Yamamoto fue el protagonista de la noche al ser el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años.

Los vigentes campeones dominan por un global de 2-0 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional y tienen contra las cuerdas a los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular.

Los Dodgers podrían cantar victoria en la eliminatoria, al mejor de siete partidos, frente a su público en los duelos de este jueves, viernes y, de ser necesario, sábado.

En la Liga Americana, los Marineros de Seattle dominan por 2-0 a los Azulejos de Toronto con dos victorias también a domicilio.

Los aficionados de Milwaukee se ilusionaron con un desenlace distinto, cuando la perla venezolana Jackson Chourio convirtió en jonrón el primer lanzamiento de Yamamoto. Pero el japonés se recuperó rápidamente del golpe y asumió el control del partido durante nueve entradas, en las que ponchó a siete rivales y cedió un total de tres hits y una base por bolas.