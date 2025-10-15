▲ El mexicano César Huerta (izquierda) y el ecuatoriano Patrik Mercado compiten por el balón en un partido amistoso en Guadalajara. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a35

En México, el llamado gigante de Concacaf ya no existe. Queda, en su lugar, una selección que ha hecho costumbre los silbidos en los estadios, incapaz de vencer a rivales de mayor prestigio fuera de la región y sólo calificada por su condición de anfitrión a la Copa Mundial 2026.

Desde hace varios procesos, la constante en los partidos del Tricolor es el fastidio de una afición que alguna vez irradió optimismo, incluso cuando la única esperanza era no perder ante Estados Unidos. Un nuevo cortocircuito produjo ayer el empate (1-1) con Ecuador, que acrecentó los gritos de “¡Fuera Aguirre!” a pocos meses de la cita mundialista.

Fueron al menos 30 minutos en los que el equipo mexicano, con nueve cambios de inicio respecto a la goleada que sufrió el sábado (4-0) contra Colombia, logró transformar la tensión y el nerviosismo por chispazos de un mejor juego. “No podemos ser tan poco competitivos”, advirtió el seleccionador nacional, Javier Aguirre, horas antes del encuentro en Guadalajara, el segundo de una Fecha FIFA en la que no consiguió victorias, como tampoco lo hizo en septiembre al enfrentar a Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2), potencias del continente asiático.

Sólo tres elementos –César Montes, Johan Vásquez y Erik Lira– repitieron como titulares. El resto resignó su lugar a los más jóvenes. El gol de Germán Berterame motivó al mismo tiempo sentimientos de intensa emoción y sorpresa entre los más de 41 mil 230 aficionados que asistieron al Akron (3), primero por la mala salida de Ecuador y luego porque se trató de la primera jugada a portería. Hirving Lozano y Julián Quiñones estuvieron cerca de incrementar la ventaja, pero luego el Tricolor, como ocurrió con Colombia, volvió a encontrarse con la misma realidad que lo persigue.

El portero Raúl Rangel derribó al delantero del Pachuca, Enner Valencia, a la entrada del área y obligó al árbitro Juan Gabriel Calderón a señalar la falta mediante el VAR. Entonces, el encargado de convertir el empate desde el manchón de penalti fue Jordy Alcívar con un remate cruzado (20). Lo que vino después, especialmente en el segundo tiempo, pareció el final de una historia ya conocida: abucheos, silbidos y un grito de “Fuera Aguirre” que se replicó en diferentes zonas del inmueble.

“Seguimos buscando jugadores (para el Mundial)”, justificó el técnico nacional en conferencia de prensa. Antes del inicio del encuentro, se brindó un minuto de silencio por las víctimas a causa de las inundaciones en el país.