Bronce para Nix Azuara
Foto
▲ La mexicana Nix Koradi Azuara Gutiérrez se llevó la medalla de bronce en la categoría +73 kilogramos del Campeonato Mundial de Parapowerlifting El Cairo 2025. Con una marca de 310 kilos, la deportista tricolor subió al podio, al que también accedieron Raushan Koishibayeva, de Kazajistán (330), y Thamar Mengue, de Camerún (321), oro y plata, respectivamente. La originaria de Nuevo León demostró su progreso en dos años, pues en su primera participación mundialista, en Dubái 2023, se ubicó en el sitio 17.Foto tomada del Facebook de la atleta
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a12
