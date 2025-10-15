De la Redacción

El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, confirmó que la gran fiesta de la Fórmula 1 en el país está garantizada hasta 2028, lo cual implica una derrama de más de 19 mil 550 millones de pesos, como se registró en la edición del año pasado, y la visita de miles de aficionados de diferentes partes del mundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Seguimos trabajando cada año para firmar un contrato a largo plazo. La F1 tiene un calendario programado y están evaluando otras alternativas”, señaló en la antesala del décimo aniversario del regre-so del máximo circuito a la capital.

Según cifras oficiales, las ganancias en 2024 alcanzaron 19 mil 550 millones 821 mil pesos, número que las autoridades estiman podría superarse en la Gran Carpa de este año, la cual está prevista del 24 al 26 de octubre, en la víspera del tradicional Día de Muertos.