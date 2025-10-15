Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a12
El director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, confirmó que la gran fiesta de la Fórmula 1 en el país está garantizada hasta 2028, lo cual implica una derrama de más de 19 mil 550 millones de pesos, como se registró en la edición del año pasado, y la visita de miles de aficionados de diferentes partes del mundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
“Seguimos trabajando cada año para firmar un contrato a largo plazo. La F1 tiene un calendario programado y están evaluando otras alternativas”, señaló en la antesala del décimo aniversario del regre-so del máximo circuito a la capital.
Según cifras oficiales, las ganancias en 2024 alcanzaron 19 mil 550 millones 821 mil pesos, número que las autoridades estiman podría superarse en la Gran Carpa de este año, la cual está prevista del 24 al 26 de octubre, en la víspera del tradicional Día de Muertos.
La cercanía entre la carrera y una de las más importantes tradiciones mexicanas forma parte de una decisión estratégica, explicó González Compeán. “Ellos respetan la fecha que nosotros queremos, la cual coincide con el Día de Muertos. Eso nos gusta. Vamos despacio, porque además le sirve mucho a la Ciudad de México. Ellos (el gobierno capitalino) nos hablan que son los dos fines de semana de mayor ocupación, por la Fórmula 1”.
El Gran Premio de México recibió el galardón de la FIA al Mejor evento del año de la F1 por cinco temporadas consecutivas, entre 2015 y 2019.