Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a12

Uziel Muñoz ha cincelado su nombre en la historia del deporte de México. Hace un mes, el especialista en lanzamiento de bala resurgió de las cenizas para darle al país una inédita medalla de plata que lo inspiró a plantearse una meta aún más grande: subir al podio en Los Ángeles 2028.

“Quería demostrar que soy un buen atleta y tengo el nivel para estar entre los mejores del orbe. Ya di el primer paso, ser subcampeón mundial y voy por más. Lo que sigue es dar la campanada en los Juegos Olímpicos; un reto que hoy más que nunca es factible”, comentó.

Muñoz, de 30 años de edad, comenzó el 2025 recuperándose de una lesión de tobillo que lo mermó durante meses. Cuando estuvo al 100 por ciento, el joven con músculos de roca sacudió al mundo entre un pelotón de atletas excepcionales.

“Puedo decir que la clave fue la disciplina con la que he llevado mi carrera, la constancia y el amor con el que asisto a cada competencia. Mis logros tienen dedicatoria especial a mi hermano Mateo hasta el cielo, él es la motivación que me mantiene enfocado. Soy un deportista muy comprometido con lo que hago, esa es una de mis principales características. Si no tienes pasión los planes no se concretan, debes estar enfocado.”

En los Olímpicos de París 2024, Muñoz fue el único latinoamericano en la final y culminó en el octavo sitio. Un año después de su debut en una justa veraniega, el seleccionado incrementó de manera importante su nivel técnico, que lo llevó a codearse con los mejores del mundo.

“Después de una lesión hay que trabajar mucho para retomar el nivel. No fue sencillo, pero logré el objetivo de lanzar mejor y el siguiente año espero superarme todavía más para Los Ángeles. Vienen muchos retos; sin embargo, tengo confianza en que los resultados llegarán. Echaré toda la carne al asador para subir al podio olímpico”.