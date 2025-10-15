▲ Cristiano Ronaldo anotó un doblete en el empate 2-2 de Portugal y Hungría, con lo que llegó a 41 goles y superó al guatemalteco Carlos Pescadito Ruiz, quien tenía el récord con 39 dianas. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a11

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no deja de hacer pedazos los récords en el futbol. El portugués anotó un doblete en el empate 2-2 de su selección ante Hungría, para convertirse en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas con 41 dianas, tras superar al guatemalteco Carlos Pescadito Ruiz (39). A pesar del récord, su selección no pudo clasificar a la Copa del Mundo, en una jornada donde seis países obtuvieron su boleto.

Ronaldo rompió la marca impuesta por el delantero centroamericano, tras rematar en el primer tiempo con violencia desde el área chica para vencer al portero Balázs Tóth. Antes de finalizar la primera mitad, CR7 marcó el segundo de la noche al empujar a las redes un centro proveniente de la banda izquierda.

“Yo no persigo récords, los récords me persiguen a mí”, declaró hace unos meses el futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita, quien presume haber anotado 948 tantos en su carrera de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt. Además es el máximo artillero de Portugal (143) y de la Liga de Campeones de Europa (140).

A pesar de su destacada actuación individual, su selección no obtuvo todavía el boleto para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tras el empate de último minuto del conjunto húngaro con el tan-to de Dominik Szoboszlai. El cuadro luso necesita sólo un punto en su próximo partido, una visita a Irlanda el 13 de noviembre, para asegurar una séptima clasificación consecutiva a la justa.

En otro enfrentamiento, Inglaterra se convirtió en el primer país de Europa en clasificarse, luego de golear 5-0 a Letonia. El capitán Harry Kane marcó dos veces en la primera mitad, para que su equipo asegurara el primer lugar en el Grupo K con dos partidos restantes.

Los ingleses, que participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, no han recibido un gol en seis partidos de la eliminatoria.

“A veces lo hacemos parecer fácil. Pero estos grupos y partidos pueden ser difíciles. Hablamos de altos estándares sin importar contra quién juguemos para mantener el impulso, y eso se mostró”, declaró Kane.

España se mantuvo en la cima del sector E, tres puntos por delante de Turquía, al aplastar a Bulgaria por 4-0 para mantener su arranque perfecto en la eliminatoria. Turquía también ganó, 4-1 en casa contra Georgia, y al menos parece perfilada para el repechaje.

En las eliminatorias de África, las selecciones de Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil aseguraron su boleto para el Copa, mientras en Asia, Arabia Saudita y Qatar, el más reciente anfitrión mundialista, también clasificaron.

(Con información de Ap y Afp)