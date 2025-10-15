Ap

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a10

Lausana. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) rechazó las apelaciones de la Federación Israelí de Gimnasia para que se le permita competir en el Campeonato Mundial en Indonesia este fin de semana y también la solicitud de obligar a la Federación Internacional de la especialidad (FIG) a garantizar la participación de Israel o trasladar los mundiales artísticos, que comienzan el domingo en Yakarta.

El gobierno de Indonesia anunció la semana pasada que no otorgará visas a las gimnastas israelíes, y el TAS, con sede en Suiza, informó que la FIG no tiene control sobre las políticas de visas del país asiático. La decisión de denegar el documento se produjo después de que la planeada participación de Israel provocara una intensa oposición en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, que durante mucho tiempo ha sido un firme partidario de los palestinos.

“La FIG toma nota de la decisión del gobierno indonesio de no emitir visas a la delegación israelí registrada para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebrará en Yakarta del 19 al 25 de octubre, y reconoce los desafíos que el país anfitrión ha enfrentado en la organización de este certamen”, afirmó el organismo rector en un breve comunicado.

El jueves pasado, el ministro principal de leyes de Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dejó claro que el equipo israelí no será admitido en el país, a pesar de la existencia de un alto el fuego en Gaza.