Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a10
Lausana. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) rechazó las apelaciones de la Federación Israelí de Gimnasia para que se le permita competir en el Campeonato Mundial en Indonesia este fin de semana y también la solicitud de obligar a la Federación Internacional de la especialidad (FIG) a garantizar la participación de Israel o trasladar los mundiales artísticos, que comienzan el domingo en Yakarta.
El gobierno de Indonesia anunció la semana pasada que no otorgará visas a las gimnastas israelíes, y el TAS, con sede en Suiza, informó que la FIG no tiene control sobre las políticas de visas del país asiático. La decisión de denegar el documento se produjo después de que la planeada participación de Israel provocara una intensa oposición en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, que durante mucho tiempo ha sido un firme partidario de los palestinos.
“La FIG toma nota de la decisión del gobierno indonesio de no emitir visas a la delegación israelí registrada para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebrará en Yakarta del 19 al 25 de octubre, y reconoce los desafíos que el país anfitrión ha enfrentado en la organización de este certamen”, afirmó el organismo rector en un breve comunicado.
El jueves pasado, el ministro principal de leyes de Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dejó claro que el equipo israelí no será admitido en el país, a pesar de la existencia de un alto el fuego en Gaza.
“Respetamos cada decisión tomada por el gobierno con diversas consideraciones”, manifestó el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sapta Oktohari.
La FIG no amenazó con retirar la competencia de Indonesia, como estipulan sus estatutos para los casos en que el país anfitrión se niega a emitir visados. Tel Aviv solicitó que se anulara la decisión de la FIG de “tomar nota” de la declaración del gobierno, pero el TAS también la rechazó.
“Esperamos que se cree lo antes posible un entorno donde los atletas de todo el mundo puedan disfrutar del deporte de manera segura y con tranquilidad”, expresó la federación .
Israel se encuentra entre los 86 países registrados para competir en el Mundial, con un equipo que incluye al medallista de oro olímpico de 2021 y campeón mundial defensor Artem Dolgopyat en la prueba de piso.
Ahora, su participación está en duda, a pesar de que la federación israelí declaró en julio que las autoridades indonesias le habían asegurado que sería bienvenida en el Mundial. Esto habría contravenido la política tradicional de Indonesia de negarse a recibir delegaciones deportivas israelíes en grandes certámenes.