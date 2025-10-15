▲ El contorsionista Mohamed Fofana, quien realiza distorsiones aparentemente imposibles, gira su cabeza 180 grados durante una práctica en el Centro de Artes Acrobáticas Keita Fodeba en Conakry, una de las escuelas de circo más famosas de África occidental que ha formado a cientos de jóvenes desfavorecidos. Volteretas, trucos de trapecio, ejercicios de equilibrio precario y malabares son algunas de las prácticas que realizan por varias horas cada día los estudiantes que asisten a esta escuela fundada por Ibrahim Bamba, antiguo miembro del legendario Circo Baobab, la cual sirve como trampolín para muchos de sus jóvenes, algunos de ellos han sido reclutados por compañías internacionales, como el Cirque du Soleil. Foto Afp