Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 5

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme) llega a su 47 edición –que se efectúa desde hoy y hasta el día 31– consolidado como “un espacio mayor”, imprescindible para el arte sonoro de México y América Latina.

Así lo es, al menos, ante los ojos de la compositora Cristina García Islas, quien, al lado de sus homólogos Ana Paola Santillán y Arturo Fuentes, formó parte este año de su comité de selección y programación.

“No lo veo como un encuentro para cubrir una cuota”, subraya descartando que se trate de un mero trámite institucional. “Es muy importante que este espacio no desaparezca; sabemos que ha pasado por muchos procesos, cambios, crisis, pero sigue siendo importante para descubrir diferentes estéticas”.

En entrevista, la también docente universitaria asume la naturaleza compleja del Fimnme, sobre todo por servir de plataforma a las propuestas experimentales o, “como la gente dice burdamente, a los ruiditos”.

Sin embargo, enfatiza que la creación musical contemporánea no debe ser reducida sólo a esa vertiente, sino que hoy existe una gran cantidad de estéticas sonoras y un amplio rango de ellas, apunta, tiene cabida en ese encuentro.

“El foro es un espacio que permite tanto a músicos como a la gente en general descubrir diferentes estéticas de la creación contemporánea, y no sólo de las generaciones mayores –los ya consolidados–, sino de jóvenes compositores que necesitan un espacio y dar a conocer su voz”, indica.

Lo femenino y rotación de artistas

Conformada por 45 conciertos, así como 48 estrenos mundiales y 65 nacionales, la programación de este año se distingue por su enfoque en la inclusión de mujeres compositoras e intérpretes, garantizando su participación en todos los conciertos.

Asimismo, por priorizar la rotación de músicos, principalmente aquellos que no han participado en ediciones recientes. Este modelo, según la autora, permite revitalizar la escena y abrir espacio a artistas emergentes, manteniendo altos estándares de calidad.

“Hemos platicado bastante en cuanto a tratar de equilibrar más la presencia no sólo de las creadoras, que somos pocas todavía. El ambiente de la composición siempre ha sido más de hombres que de mujeres, no sólo por discriminación, sino por otros factores”, explica.

“Dentro de esa realidad, se trató, cuando era posible, de que hubiera más intérpretes mujeres también; es decir, un equilibro de músicos. Aunque, en lo personal, consideré primero la calidad y que la obra fuera factible, antes de que fuese escrita por una compositora. Para mí, el género no determina la calidad. Sin embargo, integrar a la mujer es importante, porque la falta de equilibro ha sido una problemática en nuestra sociedad.”