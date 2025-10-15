M

irar las telas de Cristina Rubalcava invita a un viaje con destino a la nostalgia más sonriente, la de los recuerdos sabrosos como una rumba o un danzón. Las figuras que bailan en su pintura evocan un México donde la vida nocturna chispea burbujas de champaña y la luz eléctrica se cuela entre los poros de la noche y su “diluvio de estrellas” cantado por Agustín Lara.

El Far de ses Coves Blanques, en el puerto de Sant Antoni de Portmany de las islas Baleares, acoge este mes una exposición de la artista mexicana, reconocida internacionalmente. Homenaje a la luz de los faros, la exhibición pictórica Luz, amor y paz es símbolo de guía y esperanza. Las obras, caracterizadas por su expresividad y su colorido, son acompañadas de canciones tanto mexicanas como iberoamericanas y francesas.

Esta muestra, señala Cristina, “se basa en la luz que los faros emiten, así como en la alegría y la paz que, a través de ellos, el mundo encuentra. Heroicos y discretos, han salvado, guiado, iluminado y protegido a la humanidad de los mares ante posibles catástrofes”. Este faro, agrega Rubalcava, “representa a todos los faros heroicos convertidos en espacio único para la cultura. Hoy, y a pesar de las nuevas construcciones, el faro guarda su mágica presencia, como si en sus piedras vivieran aún tantas historias de alegría y agradecimiento. Al acercarnos se siente una inmensa paz, esa paz que necesitamos todos hoy en día”.

Contemplar las pinturas de Cristina Rubalcava es, al mismo tiempo, escuchar una narración y ver una película. En efecto, sus obras son tanto narrativas como visuales. En el caracol de los oídos resuena la voz de Agustín Lara cantando las palabras de Aventurera o de Farolito mientras vemos bailar una hermosa mujer al ritmo del vaivén de las palmeras salida de las películas que inspiraron esas canciones. Las figuras que nos presenta y representa la artista dan la impresión de moverse, danzantes, poblando hasta los rincones del espacio de la tela convertida en un universo completo, lleno de sí mismo, “por un dios inasible que me ahoga / mentido acaso / por su radiante atmósfera de luces / que oculta mi conciencia derramada”, como evocó e invocó José Gorostiza en su magnífico poema “Muerte sin fin”.