L

a mejor forma de conservar el archivo de Elena Poniatowska ¿es repartirlo en legajos entre las distintas Utopías? Y si la idea es construir 100 Utopías en la Ciudad de México, ¿terminaría dividido en cien?

¿Títulos nobiliarios y premios en una Utopía y en otra su correspondencia con Francisco Toledo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Juan Soriano y otros artistas y escritores? ¿Adónde los siete borradores de Hasta no verte Jesús mío? ¿En cuál los de Leonora, Tina Modotti, La noche de Tlatelolco? ¿A dónde terminarían sus archivos de audio y video?

Esa revolucionaria propuesta le hizo Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México a la Fundación Elena Poniatowska, depositaria del archivo.

No entró en detalles pedestres sobre si contratarían por lo menos a cien archivistas profesionales para que ordenaran, estabilizaran, catalogaran y digitalizaran los documentos –uno por sede– o si sería necesario sólo un encargado para recorrer las 100 Utopías –una por día– o las que terminen siendo al fin de la administración. La secretaria ¿supervisaría el buen estado del archivo anunciando su visita con tambores y platillos a cada Utopía como gusta hacer?

Otra propuesta no menos revolucionaria se dio a conocer hace unos meses por parte del Senado de la República: un convenio para que el DIF otorgara de manera gratuita a la Cámara de Senadores los derechos de autor de las obras completas de Octavio Paz.

Al parecer el presidente saliente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña, quería cerrar con broche de oro su presidencia con ese trofeo.