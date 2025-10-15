Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Circle of Live, el conjunto sueco de tecnoambient fundado por Sebastian Mullaert, fue un punto destacado de los primeros días del FIC: la presentación del domingo en la Alhóndiga contó con el acompañamiento de visuales alucinantes y una destacada bailarina al estilo Butoh, que se llevó la ovación de la noche. El círculo al que refiere el nombre de la agrupación es la mesa de trabajo en el que los integrantes, crean, procesan, combinan y repiten sonidos analógicos con filtros y herramientas computarizadas.

El ambient es un estilo que podría definirse como música tecno para escuchas que quieren prescindir de los sonidos acentuados de los bombos, utilizados para propiciar el baile. Los integrantes de Circle of Live portan instrumentos como el sampler (hardware) y programas de PC (software), pero el resultado final termina siendo más orgánico que mucha música creada con cuerdas, vientos o percusiones. En el ambient, las melodías se extienden hasta su límite imaginable, como criaturas multicelulares vivas que son liberadas hasta extinguirse por un agotamiento natural.