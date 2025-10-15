▲ El patio de la Casa de la Cultura de Guanajuato se transformó en una playa, un escenario entre idílico y claustrofóbico donde los actores reposan y cantan. Foto Carlos Alvar/FIC

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Compuesta por Lina Lapelytė con libreto de Vaiva Grainytė y dirigida por Rugilė Barzdžiukaitė, Sun & Sea es una alegoría sobre los efectos del cambio climático, pero en el estilo deliberadamente bucólico de la obra, el desastre natural no inquieta a los protagonistas más que su neurosis vacacional, esa decisión marca el espectáculo, completamente opuesto al cine catástrofe gringo que exalta la impotencia humana ante los acontecimientos irreversibles.

Una ópera en una playa, un escenario entre idílico y claustrofóbico, con niños jugando mientras los adultos cantan sus monólogos internos. La escenografía es una sombrilla, una pelota desinflada con un mapamundi impreso y un contenedor de basura. Las 25 toneladas de arena generan un marco para que los vacacionistas convivan.

Reposar y cantar frente a un océano imaginario no suena, en principio, a un trabajo agotador, pero Sun & Sea ofreció cuatro funciones prácticamente sin descanso entre presentaciones en el patio de la Casa de la Cultura de Guanajuato, entre las 14 y las 17 horas.

Sun & Sea se regodea en la destrucción de las convenciones operísticas, las niñas juegan a hacerse trenzas, dos pequeños perros mueven la cola entre las toallas extendidas, los actores que no cantan tienen otras ocupaciones: leen, juegan una partida real de ajedrez, platican entre ellos y miran el celular, intentando escapar a esa obligación de gozar que parece dominar los periodos no laborables.