▲ El compositor japonés Kaoru Watanabe alternó las percusiones con su voz grave y la flauta en la pieza Hiyokurenri durante su presentación el fin de semana en el Teatro Juárez. Foto Carlos Alvar/FIC

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 2

Guanajuato, Gto., El concierto del compositor japonés Kaoru Watanabe y su colectivo Bloodlines Interwoven propició una interconexión dimensional: lingüística, cultural, de sonidos y de la riqueza de las experiencias posibles, y el compromiso con una digna existencia humana.

En el Teatro Juárez, en el poderoso cierre del primer fin de semana del Festival Internacional Cervantino 2025, el músico y su agrupación consiguieron llevar al público a un estado de pureza emocional hasta el llanto suave provocado por las historias contadas a través de la dulzura y calidez de una diversidad de instrumentos y la voz de Alice Hill.

El carrusel sonoro, un estreno en México, produjo en los asistentes una serie de reacciones catárticas nacidas de mitos, el canto de las aves y el coraje contra la injusticia, hasta una comunión evocadora basada en la solidaridad y el apoyo mutuo. Una velada que fue expresión de lo múltiple en lo único y del ser individual en lo diverso.

Watanabe dijo a La Jornada que considera sus creaciones una forma de ”compartir la riqueza de las culturas” y que la particularidad de su recital es que los músicos que participan con él comuniquen “cómo entienden su cultura y sus propios instrumentos”.

Se trata, añadió, de “un camino bidireccional: así como nosotros hacemos lo anterior, nos gusta que los espectadores nos compartan parte de su riqueza al presenciar el espectáculo”.

El docente contó que es diferente su aprendizaje de música occidental a la forma en que enseña ahora la tradición musical japonesa, pues intenta “entrar en contacto con esta forma en la que sus alumnos ven el mundo. Es realmente un reto, porque son formas distintas de percibir nuestros alrededores”.

Llorar también nace de la catarsis, de la belleza evidente que entra por los oídos, que se siente en la piel, que vibra en el pecho al sonar de los tambores o el bajo pulsado por Matthew Garrison, al sentir la tenue caricia del arpa de Maeve Gilchrist, la flauta de Watanabe, el canto de la mezzosoprano Hill, el baile e interpretación de varios instrumentos de Jen Shyu y las percusiones de Susie Ibarra. Un hombre se levantó, antes del comienzo del recital, para pedir por una Palestina libre y el alto al genocidio en esa nación. La respuesta del resto del público hacia el sujeto situado en los palcos fue de un breve aplauso.

Pocos momentos después, la música inició con la pieza Bird Souls, de Susie Ibarra, en el que la intérprete se dio a la tarea de convertir en partitura la narración de diversas aves por parte de sus compañeros en el colectivo.