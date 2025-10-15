Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 6

Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que menos de uno de cada tres países en el mundo cuenta con una política nacional para abordar la creciente carga de los trastornos neurológicos, responsables de más de 11 millones de muertes al año.

Así lo muestra el nuevo informe de la OMS sobre la situación mundial de la neurología, publicado ayer, que refleja que las enfermedades neurológicas afectan actualmente a más de 40 por ciento de la población mundial, es decir, a más de 3 mil millones de personas.

Las 10 principales afecciones neurológicas que contribuyeron a la muerte y la discapacidad en 2021 fueron los accidentes cerebrovasculares, la encefalopatía neonatal, la migraña, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la neuropatía diabética, la meningitis, la epilepsia idiopática, las complicaciones neurológicas relacionadas con el parto prematuro, los trastornos del espectro autista y los cánceres del sistema nervioso.

Según la OMS, los países de bajos ingresos cuentan con 80 veces menos neurólogos que los países de altos ingresos, a pesar de la alta carga de estas enfermedades. Muchos países de ingresos bajos y medios carecen de planes nacionales, presupuestos y personal, añade. Por ello, insta a una acción mundial urgente, basada en la evidencia y coordinada para priorizar la salud cerebral y ampliar la atención neurológica.

“Con más de una de cada tres personas en el mundo viviendo con afecciones que afectan el cerebro, debemos hacer todo lo posible para mejorar la atención médica que necesitan”, declaró Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS, División de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades.

“Muchas de estas afecciones neurológicas pueden prevenirse o tratarse eficazmente; sin embargo, los servicios siguen estando fuera del alcance de la mayoría, especialmente en zonas rurales y marginadas, donde con demasiada frecuencia las personas se enfrentan al estigma, la exclusión social y las dificultades económicas. Debemos colaborar para garantizar que los pacientes y sus familias sean la prioridad, y que la salud cerebral se priorice y se invierta adecuadamente en ella”, detalló.

Marcos de políticas sólidos

Este informe, pionero en su tipo, destaca que sólo 53 por ciento de los estados miembros de la OMS (102 de 194 países) contribuyeron a la elaboración de esta referencia, lo que indica la “escasa” atención prestada a la neurología.

Además, la OMS lamenta que sólo 32 por ciento de los estados miembros (63 países) cuenta con una política nacional que aborda los trastornos neurológicos, y únicamente 18 por ciento (34 países) informa haber asignado fondos para abordarlos.

“Sin marcos de políticas sólidos, los sistemas de salud siguen fragmentados, con recursos insuficientes y mal equipados para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familias. Si bien las campañas de concienciación pública y las iniciativas de promoción están avanzando, aún hay mucho margen para fortalecerlas”, apunta la OMS, que considera necesario reducir el estigma, acelerar las reformas y garantizar que millones de personas reciban la atención y el reconocimiento que merecen.