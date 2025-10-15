Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 32

A pesar de dosificar el ingreso de usuarios a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para evitar saturaciones en andenes y prevenir retrasos en la operación, pasajeros aseguraron que la estrategia es de poca utilidad, debido a que las congestiones siguen ocurriendo en las mismas zonas; además, en horas pico aumenta el riesgo de sufrir accidentes en ciertas líneas por el hacinamiento y desesperación de las personas al tratar de abordar un convoy.

Usuarios comentaron que lo que se requiere es que haya más trenes, porque al aplicar ese proceso sólo se retrasa más el servicio y genera más caos, e incluso se da más el desorden “porque hay empujones de las personas que se desesperan”, por lo que se pronunciaron por mejorar dicho esquema.

De acuerdo con el organismo, la medida consiste en “filtrar, de forma sistemática, el ingreso de usuarios hacia los andenes, con retenciones en los pasillos, en horas de alta afluencia para evitar la saturación en andenes, con lo cual se previenen riesgos, así como retrasos en la circulación de los trenes”.