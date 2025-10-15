Elba Mónica Bravo

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 31

Con mesas vacías y el comal y la estufa apagados se encuentran restaurantes, cocinas económicas y cafeterías afectados por seis días del plantón que mantienen integrantes de la Asamblea de Barrios en avenida Doctor Río de la Loza y calle Digna Ochoa –antes Gabriel Hernández–, colonia Doctores, a un costado del búnker de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

Las carpas que los quejosos colocaron desde el jueves pasado cerraron el tránsito vehicular desde avenida Niños Héroes, lo que afecta a los estacionamientos ubicados en la zona, locales de accesorios de oficina y farmacias, entre otros negocios; asimismo, comerciantes de puestos semifijos coincidieron en que las ventas han bajado entre 50 y 70 por ciento.

Beatriz García, encargada de la cocina Alami, llamó a la FGJ a que atienda a los manifestantes “y no dañar a terceras personas”, tras recordar que desde enero se impidió a los trabajadores del establecimiento ingresar al búnker para ofrecer el menú del día, por lo que ha tenido que volantear en la calle.