Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 31

El Sistema Cutzamala –que abastece a una tercera parte de la población de la Ciudad de México– llegó a 95.5 por ciento de su capacidad, con 747 millones 949 mil metros cúbicos de agua, su mejor nivel en los 11 años recientes.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la última vez que registró un volumen similar fue en 2014, cuando el embalse tuvo un llenado de 747.4 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala suma 18 semanas consecutivas de recuperación, pues al finalizar la temporada de estiaje sus niveles estaban en 48.1 por ciento de su capacidad, es decir, 376.8 millones de metros cúbicos.

Esto significa que las tres presas que lo forman siguen con una tendencia al alza, luego de la sequía registrada entre 2022 y 2024; en junio de este último año incluso sus niveles se ubicaron en 26 por ciento de su capacidad, lo que ocasionó la reducción en la distribución de agua en 12 alcaldías de la capital del país y 11 municipios del estado de México.