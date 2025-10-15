▲ Ante la falta de agua en la calle Coacota, colonia Zenón Delgado, familias tienen que transportar el líquido en tambos, tinas, cubetas o garrafones, y subirlos o bajarlos varios pisos debido a la complejidad estructural de sus viviendas. Foto Roberto García Ortiz

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 31

La falta de agua potable tiene cansadas a familias de la alcaldía Álvaro Obregón, que deben ingeniárselas para llenar cubetas de todos los tamaños, garrafones o tambos cuando el líquido escasea y llegan las pipas a abastecerlas.

En colonias como la Zenón Delgado, las calles empinadas y estrechas complican la vida de vecinos de la calle Coacota, donde existen casas escondidas bajo tierra con hasta tres pisos hacia abajo, mientras otras se levantan sobre peñascos, lo que convierte en un reto bajar y subir a cubetazos el agua que raras veces proporcionan las autoridades.

Denisse León, vecina que habita en una especie de vecindad subterránea, señaló que tras dos semanas sin agua, apenas esta mañana “cayó un hilo” de la llave, luego de haber bloqueado vías principales durante dos días consecutivos. Al no saber que llegaría una pipa para surtir el líquido, comentó que “tuvimos que comprar 12 garrafones de a 25 pesos”.

Adultos mayores como doña Lolita, de 80 años, y la señora Olivia, deben subir cuestas y cruzar una decena de rampas en zigzag para ingresar a sus casas. Contaron que van “chiquiteando” la poca agua que juntan para lavar trastes acumulados o usarla en el baño.

Por las noches es cuando cae el agua, y vecinas como Verónica Vázquez deben levantarse en la madrugada para abastecerse. “Estuvimos 15 días sin una gota; tenemos que pararnos temprano, a las tres de la mañana, por si hay (agua)”, contó. En su cocina apenas logró llenar un bote de 20 litros y dos más pequeños. Afuera de su vivienda mantiene tres tambos azules que parecen guardias a la espera del suministro.