▲ Entre 2023 a 2025 se duplicó la cifra de adolescentes recluidos por cometer diversos delitos. En la imagen el Centro Especializado para Adolescentes San Fernando, en la alcaldía Tlalpan. Foto Víctor Camacho

Kevin Ruiz, Nayelli Ramírez Bautista y de la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 30

La presencia del crimen organizado, el flujo de armas de fuego y la venta de alcohol en las calles de la Ciudad de México son factores para que menores de edad y jóvenes cometan crímenes, como el de homicidio doloso, revela un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México.

El documento Violencia juvenil en la Ciudad de México: factores criminológicos y estructurales del homicidio, de los investigadores Mario Pavel Díaz, Carolina Jasso y Luis Bravo, refiere que en la capital del país, 70 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego.

Los investigadores –quienes compartieron el estudio con este diario–, señalan que estos factores son una correlación positiva para que haya homicidios cometidos por menores y jóvenes, e incluso que estos sean víctimas.

“La presencia del crimen organizado, la venta de alcohol y la disponibilidad de armas de fuego incrementan el riesgo relativo de ocurrencia de homicidios; no obstante, la variable de alcohol es la que cuenta con mayor magnitud”, apuntan.

Por su parte, la organización civil Reinserta refirió que en México se estima que siete de cada 10 adolescentes que fueron reclutados por grupos criminales desempeñaron actividades de “sicariato”, por lo que se requiere tipificar el reclutamiento como un delito autónomo, con el propósito de dimensionar la magnitud del fenómeno.