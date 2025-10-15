Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 30

Héctor Hernández Escartín, de 18 años de edad, quien disparó en la cabeza al abogado David Cohen Sacal, reportado como fallecido durante las primeras horas del martes tras permanecer hospitalizado en estado crítico, dijo a los agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que presuntamente le pagarían 30 mil pesos por el crimen y que desconocía quién era la víctima.

El testimonio ofrecido a las autoridades ministeriales y que quedó asentado en informes de la Policía de Investigación refiere que el agresor fue recogido en su casa en la colonia Doctores por un sujeto en motocicleta, quien lo trasladó hasta la Ciudad Judicial, donde esperaron a que el litigante saliera del edificio ubicado en avenida Niños Héroes.

Sin embargo, no refirió quién o quiénes encargaron la ejecución del abogado ni los motivos.

Las primeras investigaciones establecen que el sujeto que llevó al joven de 18 años conocía los movimientos del abogado, pues él fue el que facilitó las armas a Héctor, y le indicó quién era el objetivo.

El pago que presuntamente se le ofrecería a Héctor no se le entregó, ya que el lunes pasado, al momento de disparar en contra de Cohen Sacal, sin que sus escoltas pudieran intervenir, un agente de la PDI que se encontraba en el lugar lo alcanzó a lesionar de un balazo.