Lo ultimó de un tiro en la cabeza
Es el segundo atentado en el año que se comete en el entorno de la Ciudad Judicial de la capital
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 30
Héctor Hernández Escartín, de 18 años de edad, quien disparó en la cabeza al abogado David Cohen Sacal, reportado como fallecido durante las primeras horas del martes tras permanecer hospitalizado en estado crítico, dijo a los agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que presuntamente le pagarían 30 mil pesos por el crimen y que desconocía quién era la víctima.
El testimonio ofrecido a las autoridades ministeriales y que quedó asentado en informes de la Policía de Investigación refiere que el agresor fue recogido en su casa en la colonia Doctores por un sujeto en motocicleta, quien lo trasladó hasta la Ciudad Judicial, donde esperaron a que el litigante saliera del edificio ubicado en avenida Niños Héroes.
Sin embargo, no refirió quién o quiénes encargaron la ejecución del abogado ni los motivos.
Las primeras investigaciones establecen que el sujeto que llevó al joven de 18 años conocía los movimientos del abogado, pues él fue el que facilitó las armas a Héctor, y le indicó quién era el objetivo.
El pago que presuntamente se le ofrecería a Héctor no se le entregó, ya que el lunes pasado, al momento de disparar en contra de Cohen Sacal, sin que sus escoltas pudieran intervenir, un agente de la PDI que se encontraba en el lugar lo alcanzó a lesionar de un balazo.
Hasta la noche del martes, el joven se encontraba bajo resguardo de las autoridades a la espera de ser trasladado a un penal capitalino.
Falleció a la medianoche
Fue a la medianoche cuando los médicos reportaron el deceso del abogado, por lo que se notificó al Ministerio Público, que envió agentes de investigación hasta el nosocomio.
El fallecimiento de David Cohen fue confirmado por la FGJ en la mañana del martes por medio de una tarjeta informativa.
La víctima de 48 años perdió la vida a consecuencia de las lesiones que le causó el disparo de arma de fuego en la cabeza mientras recibía atención en un hospital particular de la Ciudad de México.
Al acompañar a la jefa de Gobierno en conferencia de prensa, Bertha Alcalde, fiscal capitalina, dijo que existen varias líneas de investigación tras el asesinato, y que realizan una indagatoria “con todo rigor”.
Comentó que la investigación se centra no sólo en la responsabilidad material, sino también intelectual del homicidio.
El 9 de abril pasado, motosicarios atacaron a una persona que se encontraba en la Ciudad Judicial, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado la detención de los agresores.