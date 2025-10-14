Reuters

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 28

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes dictaminó ayer mantener al ex presidente Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario. “La garantía del orden público y la necesidad de asegurar la plena aplicación de la ley penal justifican el mantenimiento del arresto domiciliario y otras medidas cautelares", escribió el togado. El ex mandatario ultraderechista fue condenado el mes pasado a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.