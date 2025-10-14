Reuters, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 28

Caracas. Venezuela anunció ayer el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso, como parte de una restructuración de su servicio exterior.

Comunicó el gobierno venezolano que realiza un proceso de “optimizar los recursos del Estado”. Precisó que los servicios consulares a sus connacionles en esos países serían proporcionados por misiones diplomáticas, y que los detalles se compartirán en los próximos días.

Con esta decisión, Venezuela indicó que “refuerza los lazos históricos con el continente africano” y las misiones “servirán de plataformas claves para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación”.

Los cierres de las representaciones diplomáticas en Noruega y Australiana son parte de “la reasignación estratégica de recursos”, agregó el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En Noruega, el ministerio de Relaciones Exteriores afirmó haber recibido la notificación del cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, sin que se le explicara el motivo.

“Es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo”, declaró un portavoz de Relaciones Exteriores en un comunicado enviado por correo electrónico a la agencia británica de noticias Reuters.

La decisión se produce cuatro días después de que la líder opositora venezolana, y quien en múltiples ocasiones se ha pronunciado por una intervención militar en su país, María Corina Machado, fue acreedora del Nobel de la Paz 2025.

“El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego y, en caso de preguntas sobre el galardón, nos remitimos al Comité del Nobel”, declaró el portavoz de la cancillería.

Noruega no tiene embajada en Caracas y los asuntos los gestiona su embajada en Bogotá, Colombia.

El Comité Noruego del Nobel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto.

El cese de operaciones de las sede diplomáticas venezolanas en dos naciones aliadas de Estados Unidos sucede en una coyuntura de semanas de creciente tensión entre Caracas y Washington.

Los gobiernos de Zimbabue y Burkina Faso están más alineados con el de Rusia, que ha apoyado a Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, y ha acusado a Washington de actuar según el principio de “disparar primero”.

En este contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desmanteló en el estado fronterizo de Zulia un campamento utilizado para la construcción de embarcaciones artesanales usadas para el narcotráfico, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez.

En Bogotá, dos opositores venezolanos, Yendri Omar Velásquez Rodríguez y Luis Alejandro Peche Arteaga, fueron heridos en un ataque a tiros en el noreste de la capital colombiana por dos sujetos, informaron las autoridades de Colombia.