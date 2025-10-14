De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 35

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) invitaron a las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la fundación del organismo, “a fin de fortalecerlo frente a la guerra capitalista en contra de la humanidad y los pueblos originarios”.

En un comunicado dirigido a “los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde”, el CNI indicó que dichas jornadas “culminarán el 12 de octubre de 2026, con una asamblea nacional” que definirá el rumbo que tomará en los próximos años, “partiendo de todo aquello que lo ha hecho ser la casa de los pueblos originarios que en México resisten la pesadilla llamada capitalismo”.

Expuso que el 12 de octubre de 2026 cumplirá 30 años “de soñar mundos nuevos en una perspectiva anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y antifascista; 30 años organizando la defensa de la vida y de la madre tierra, así como de los territorios, la identidad cultural, la lengua madre, la autonomía y los derechos inalienables de nuestros pueblos desde el terreno de la lucha civil y pacífica”.