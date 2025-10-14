De La Redacción

Oaxaca, Oax., Francisco López, autor del libro Wenceslao José García: un revolucionario surgido del Ñuú savi, presentó el volumen en San José de Zaragoza, en la Mixteca oaxaqueña, de donde el luchador social es originario, y quien fue desaparecido hace 50 años.

López Bárcenas indicó que García fue alumno de la extinta normal rural Moisés Saenz, que estuvo en la comunidad Reyes Mantecón –de la región Valles Centrales de Oaxaca–, y participó en movimientos armados de la década de 1970.

Comentó que el libro se divide en cinco capítulos en los que se narra la vida del luchador social, desde su niñez hasta su formación como estudiante. En el acto participaron autoridades municipales y la familia del dirigente social.

Francisco López apuntó que en su libro se mencionan los “nombres de guerra” que García utilizó, como Hermenegildo, Renato, Isidro, Samuel, Chilo, Saúl y Sam. Destacó que relata la lucha revolucionaria de Wenceslao, su ingreso al Movimiento de Acción Revolucionaria y su preparación en Corea del Norte junto con otros miembros de la organización, para tener una preparación política y militar más completa.