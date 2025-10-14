Martes 14 de octubre de 2025, p. 34
Naucalpan, Méx., Familiares, activistas, estudiantes y amigos de Kimberly Moya González, de 16 años, bloquearon durante más de 16 horas el Periférico norte a la altura del Parque Naucalli para exigir a las autoridades la presentación con vida de la menor y que los atienda allí el fiscal mexiquense José Luis Cervantes.
La alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan desapareció el 2 de octubre, cuando salió a sacar copias para una tarea en el poblado San Rafael Chamapa. “Mi hija está esperando que yo la encuentre”, dijo su madre Jaki González.
Casi a la medianoche se levantó la protesta, a la cual se sumaron parientes de personas ausentes que denunciaron falta de atención a las carpetas de investigación en sus casos.
Jaki y Miguel Ángel Moya, padre de la adolescente, exigieron resultados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la que acusaron de negligencia, omisión y falta de atención a las indagatorias por desapariciones en el poniente de la entidad.
Durante el cerco vial, la institución informó del arresto de dos hombres relacionados con los hechos.
En un comunicado, la FGJEM señaló que fueron ingresados al Penal de Barrientos Gabriel Rafael N, de 57 años, y Paulo Alberto N, de 36 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición cometida por particulares.
Se estableció la probable participación de ambos sujetos en la desaparición de la joven, que el 2 de octubre a las 16:14 horas caminaba sobre la calle Filomeno Mata esquina con Diagonal Minas, el primero corrió hacia ella y la llevó hacia un auto que conducía su cómplice
La fiscalía informó que durante la búsqueda hubo un cateo en un taller donde Gabriel Rafael N se desempeña como tornero, donde se localizaron unas botas café con aparentes manchas de sangre. Con los resultados del estudio, se confirmó que son rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con los progenitores de Kimberly, “por lo que hay una alta probabilidad de que pertenezcan a la menor”.