▲ El bloqueo a esa importante avenida causó un enorme caos vial. Los manifestantes indicaron que no se retirarían hasta que Kimberly regrese a su casa. Foto Cuartoscuro

Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 34

Naucalpan, Méx., Familiares, activistas, estudiantes y amigos de Kimberly Moya González, de 16 años, bloquearon durante más de 16 horas el Periférico norte a la altura del Parque Naucalli para exigir a las autoridades la presentación con vida de la menor y que los atienda allí el fiscal mexiquense José Luis Cervantes.

La alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan desapareció el 2 de octubre, cuando salió a sacar copias para una tarea en el poblado San Rafael Chamapa. “Mi hija está esperando que yo la encuentre”, dijo su madre Jaki González.

Casi a la medianoche se levantó la protesta, a la cual se sumaron parientes de personas ausentes que denunciaron falta de atención a las carpetas de investigación en sus casos.

Jaki y Miguel Ángel Moya, padre de la adolescente, exigieron resultados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la que acusaron de negligencia, omisión y falta de atención a las indagatorias por desapariciones en el poniente de la entidad.