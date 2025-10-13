Ap y Reuters

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 32

Cuanto más se prolongue el cierre del gobierno de Estados Unidos, habrá recortes más profundos en la fuerza laboral federal, lo que aumenta la incertidumbre para cientos de miles de personas que ya están suspendidas temporalmente sin sueldo en medio del obstinado estancamiento en el Congreso, advirtió el vicepresidente JD Vance.

En el duodécimo día del cierre federal, Vance señaló que los nuevos recortes serían “dolorosos”, incluso a pesar de que el gobierno del presidente Trump trabaja para asegurar que las fuerzas armadas reciban su pago esta semana y que se preserven algunos servicios para los estadunidenses de bajos ingresos, incluida la asistencia alimentaria.

De todas formas, cientos de miles de trabajadores del gobierno han sido suspendidos temporalmente en los últimos días y, en un documento judicial el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto indicó que más de 4 mil empleados federales pronto serían despedidos.

“Cuanto más tiempo dure esto, más profundos serán los recortes”, declaró Vance a Fox News. “Para ser claros, algunos de estos recortes van a ser dolorosos. Ésta no es una situación que disfrutemos. No es algo que estemos esperando con ansias, pero los demócratas nos han repartido una baraja bastante difícil”.