▲ La acumulación de gas LP por una fuga en un tanque provocó un estallido en una vivienda de la alcaldía Coyoacán que dejó saldo de cinco personas lesionadas, una con quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, así como daños en el inmueble. Foto La Jornada

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 45

Cinco personas resultaron lesionadas, una con quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, debido a una explosión causada por acumulación de gas LP en un domicilio ubicado en las calles Toltecas y Calme Hueman, en la colonia Ajusco.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió ayer por la mañana en una vivienda, presuntamente a causa de la fuga de gas de un cilindro. La explosión provocó daños estructurales en el inmueble y dejó cinco personas lesionadas.

Al lugar llegaron elementos de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Seguridad Ciudadana para acordonar la zona, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de enfriamiento del tanque de gas y control total del siniestro.

Además, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias realizaron la valoración de los afectados y trasladaron a un hombre de 53 años de edad que resultó con graves quemaduras a un hospital.