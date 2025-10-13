Fuga en un cilindro, la causa, señalan autoridades
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 45
Cinco personas resultaron lesionadas, una con quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, debido a una explosión causada por acumulación de gas LP en un domicilio ubicado en las calles Toltecas y Calme Hueman, en la colonia Ajusco.
De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió ayer por la mañana en una vivienda, presuntamente a causa de la fuga de gas de un cilindro. La explosión provocó daños estructurales en el inmueble y dejó cinco personas lesionadas.
Al lugar llegaron elementos de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Seguridad Ciudadana para acordonar la zona, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de enfriamiento del tanque de gas y control total del siniestro.
Además, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias realizaron la valoración de los afectados y trasladaron a un hombre de 53 años de edad que resultó con graves quemaduras a un hospital.
Protección Civil informó que se realizó la revisión tanto del inmueble afectado como de uno contiguo, así como dos tanques de gas con capacidad de 20 kilogramos cada uno, sin que se detectaran picaduras ni daños en las válvulas.
Asimismo, informó que personal del Instituto de Vivienda se hará cargo de brindar el apoyo correspondiente a los habitantes de la vivienda afectada.
Agregó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones elaborará un dictamen. Hace una semana ocurrió una explosión, también ocasionada por acumulación de gas, en un inmueble de la colonia Carlos Zapata Vela, en la demarcación territorial Iztacalco, que al igual que en este incidente, dejó un hombre con quemaduras de segundo grado.
La explosión provocó el colapso de una losa de cuatro por cinco metros, dejando escombros de concreto e incluso un tinaco sobre el asfalto, además de causar daños en dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.