Nayelli Ramírez Bautista y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 44

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Jair Patlán Hernández, presunto integrante de La Unión Tepito, luego de extorsionar al conductor de un camión de carga.

De acuerdo con la dependencia, la detención se realizó durante un operativo de vigilancia implementado en atención a diversas denuncias ciudadanas en la colonia Centro, cuando policías realizaban recorridos en las calles Emiliano Zapata y Margil, donde fueron alertados por el operador de 40 años, quien pidió apoyo tras señalar a un sujeto que circulaba en una motocicleta y le exigió dinero a cambio de no hacerle daño para dejarlo trabajar.

Los uniformados ubicaron al sujeto y le dieron alcance, le ordenaron descender de la unidad y realizaron una revisión preventiva, durante la cual aseguraron una mochila tipo cangurera, una bolsita con hierba verde y seca similar a la mariguana, dinero en efectivo y un teléfono celular.