Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 43

Los morenistas en el Congreso de la Ciudad de México llamaron a la oposición a sumar propuestas con seriedad y evitar el golpeteo político.

Durante la sesión solemne del primer Informe de gobierno de Clara Brugada, Morena y sus aliados reconocieron el actuar de la mandataria capitalina, quien cuenta con un “amplio” respaldo ciudadano; la lideresa de la fracción, Xóchitl Bravo, hizo un llamado a los grupos y asociaciones parlamentarias, y a las 16 alcaldías, a sumarse a las propuestas del gobierno capitalino y evitar el golpeteo político en favor de la gente.

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Ernesto Villareal, destacó el esfuerzo para mantener a la Ciudad de México como referente nacional e internacional con sentido comunitario, y reconoció a las autoridades no haber caído en provocaciones durante la manifestación del 2 de octubre pasado, pues con ello se acredita una ciudad de derechos, “donde no hay represión”.

No obstante, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, Nora Arias, llamó al gobierno a no tolerar ningún tipo de violencia en contra de los policías, pues se “debilita el equilibrio social”.