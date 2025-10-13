Al fijar posturas, éstos exigieron no violentar a policías y atender baches
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 43
Los morenistas en el Congreso de la Ciudad de México llamaron a la oposición a sumar propuestas con seriedad y evitar el golpeteo político.
Durante la sesión solemne del primer Informe de gobierno de Clara Brugada, Morena y sus aliados reconocieron el actuar de la mandataria capitalina, quien cuenta con un “amplio” respaldo ciudadano; la lideresa de la fracción, Xóchitl Bravo, hizo un llamado a los grupos y asociaciones parlamentarias, y a las 16 alcaldías, a sumarse a las propuestas del gobierno capitalino y evitar el golpeteo político en favor de la gente.
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Ernesto Villareal, destacó el esfuerzo para mantener a la Ciudad de México como referente nacional e internacional con sentido comunitario, y reconoció a las autoridades no haber caído en provocaciones durante la manifestación del 2 de octubre pasado, pues con ello se acredita una ciudad de derechos, “donde no hay represión”.
No obstante, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, Nora Arias, llamó al gobierno a no tolerar ningún tipo de violencia en contra de los policías, pues se “debilita el equilibrio social”.
Construir soluciones
La diputada Tania Larios, del Partido Revolucionario Institucional, llamó a dejar de administrar remedios y construir soluciones para los problemas, los cuales requieren recursos. De ahí que solicitó el regreso del Fondo de Capitalidad, así como mayores ingresos federales para invertirlos en el mejoramiento de la infraestructura hídrica, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en los servicios de salud pública, sobre todo en la salud mental.
Luisa Alpízar, de Movimiento Ciudadano, dijo que las políticas públicas deben construirse por medio de la participación ciudadana. Llamó a atender la problemática de baches que generan daños a vehículos y provocan accidentes y problemas viales. Asimismo, pidió acelerar la apertura de las Utopías en la capital, así como intensificar esfuerzos para recibir a millones de visitantes con motivo del Mundial de Futbol 2026.