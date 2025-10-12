▲ El grupo de extranjeros partió el 1º de octubre de Tapachula, Chiapas, con dirección a la CDMX. Foto Cuartoscuro

Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 9

Tapachula, Chis., Integrantes de la caravana migrante autodenominada Por la Libertad, que partió hace 12 días de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México, denunciaron un presunto caso de miasis, provocado por la mosca del gusano barrenador.

Fue reportado por un cubano identificado como Adrián, de 27 años, quien fue hospitalizado en el municipio de Pijijiapan. El hombre contó vía telefónica que cuando pasaba por el ayuntamiento de Mapastepec, una localidad ganadera, sintió un grano en la pantorrilla y no le tomó importancia.

Días después, cuando los extranjeros habían avanzado por la costa de Chiapas hacia la comunidad de Hermenegildo Galeana se dio cuenta que el grano se había convertido en herida y en ella detectó gusanos, por lo que otros migrantes lo auxiliaron para realizar una curación casera.

Cuando llegó a Pijijiapan se desmayó y fue trasladado por sus compañeros al hospital donde recibió atención médica y tratamiento. El edil de la comunidad, Carlos Albores Lima, se reunió con una comisión de la caravana y les informó que les darían agua y atención médica.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud de Chiapas no ha emitido información oficial al respecto.

Indagan agresión del INM

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que, a través de su oficina regional, ha realizado acciones de monitoreo para identificar las condiciones y necesidades de seguridad, alimentación, salud y orientación jurídica de los migrantes.