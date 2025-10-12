jared laureles

Las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas (LGA) y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) mantienen las disposiciones neoliberales establecidas en 1992 que permiten la privatización del líquido, y entre las que destacan la vigencia hasta por 30 años con derecho a prórroga de las concesiones, una de las principales causas de acaparamiento y concentración “en unos cuantos grupos de poder económico”, advirtieron especialistas, investigadores y colectivos.

Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario especializado en gestión integral del agua desde hace casi dos décadas, señaló que las nuevas propuestas coinciden con las denominadas Ley Korenfeld (2015) y Ley Pichardo (2017) –que fueron frenadas en el Legislativo por la movilización social–, las cuales impulsaban una “privatización en extremo” de la infraestructura federal y el servicio de agua y saneamiento.

Aclaró que aun cuando la propuesta del gobierno federal no establece ese tipo “obligaciones expresas”, sí mantiene la posibilidad de privatización a través de la LAN, pues de acuerdo con la fracción X del artículo 9, se permite a la Comisión Nacional del Agua concesionar la construcción y operación de obras hidráulicas.