Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 4

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), apoya el criterio de confirmar sanciones a candidatos de la elección judicial impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente a los beneficiarios del uso de acordeones.

En un primer saque de este tema –pospuesto varias semanas por los integrantes de esta máxima instancia– el magistrado señala que el Consejo General del INE sí tiene facultades para sancionar ese episodio.

Si bien en las votaciones de meses recientes el magistrado es minoría en la sala superior, el ingreso de dos nuevos juzgadores (Gilberto Bátiz y Claudia Valle) podría marcar otro tipo de resultados e incluso empate ante la eventual ausencia de alguno del bloque mayoritario.

La ponencia de Reyes Rodríguez concluye en torno al trabajo de fiscalización del INE, frente a la difusión de acordeones que determinó sancionar a las candidaturas beneficiadas por la difusión de las guías, que el Consejo General del INE no vulneró principios porque se sancionó al comprobarse violación a la prohibición constitucional de uso de recursos públicos o privados de terceros para financiar las campañas.