Domingo 12 de octubre de 2025

El padrón electoral –integrado actualmente con los datos personales de 101 millones 321 mil 253 ciudadanos– tiene múltiples funciones, más allá de ser materia prima para la integración de la lista nominal en cada elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene vigentes 39 convenios con fiscalías, comisiones de búsqueda y gobiernos estatales para la confronta de biométricos, sobre todo huellas dactilares, indispensables para identificar cadáveres y dar con sus familiares, pero también para todo tipo de gestiones, incluidas las del sistema financiero que se cuentan a diario por miles, marcadamente en los bancos.

Los informes más recientes de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, avalados por los partidos, indican que de julio a septiembre pasado tan sólo esa dirección, así como las juntas locales y distritales del INE recibieron 43 mil 331 peticiones de autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales, con mayor énfasis en las dos últimas, para hacer confronta de biométricos.

En un contexto nacional de poco más de 120 mil personas reportadas como desaparecidas, el INE contribuyó –en septiembre– con la confirmación de datos en favor de la identificación de 18 mil 821 personas.