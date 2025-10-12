▲ Panorama lleno de destrucción que recibe a los miles de palestinos que regresan a Gaza en busca de lo que queda de sus hogares, destruidos por el régimen de Tel Aviv. Foto Afp

Ap, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 19

Gaza. Momentos antes de iniciar su retirada de la franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron el hospital infantil Al Rantisi hasta dejar sus instalaciones completamente en ruinas. A su regreso, el personal médico del hospital sólo encontró estructuras calcinadas y equipo médico destrozado. Nuevas imágenes tomadas con drones mostraron lo que queda de la ciudad de Gaza después de dos años de guerra en el segundo día del alto el fuego.

Las fotografías proporcionadas por el viceministro de Salud de Gaza, Yousef Abu Al Rish, mostraron que no quedaron más que ruinas del complejo hospitalario atacado por las tropas israelíes.

En tanto, en las imágenes aéreas de la ciudad de Gaza tomadas por la Ap se observan unos pocos edificios en pie en el barrio Tal al Hawa, el resto fue arrasado. Pilas de escombros se elevan muy por encima de los techos de los vehículos. Las carreteras están cubiertas de polvo de concreto a causa de los desplomes de edificaciones tras los incesantes bombardeos israelíes. Pocas personas caminan o conducen entre las ruinas mientras decenas de miles de palestinos avanzan hacia lo que queda de sus hogares.

La ciudad de Gaza fue el foco de la ofensiva militar de Israel en las semanas previas al acuerdo de paz, propuesto por el presidente estadunidense Donald Trump.

Raja Salmi, una de sus residentes, relató su agotador regreso: “Caminamos durante horas y cada paso estaba cargado de miedo y angustia por (saber cómo encontraría) mi casa”. Cuando finalmente llegó a Al Rimal, su barrio, descubrió que no quedaba nada de hogar.