Muestran drones la devastación
Tarea monumental, llevar grandes cantidades de suministros: ONU
Domingo 12 de octubre de 2025, p. 19
Gaza. Momentos antes de iniciar su retirada de la franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron el hospital infantil Al Rantisi hasta dejar sus instalaciones completamente en ruinas. A su regreso, el personal médico del hospital sólo encontró estructuras calcinadas y equipo médico destrozado. Nuevas imágenes tomadas con drones mostraron lo que queda de la ciudad de Gaza después de dos años de guerra en el segundo día del alto el fuego.
Las fotografías proporcionadas por el viceministro de Salud de Gaza, Yousef Abu Al Rish, mostraron que no quedaron más que ruinas del complejo hospitalario atacado por las tropas israelíes.
En tanto, en las imágenes aéreas de la ciudad de Gaza tomadas por la Ap se observan unos pocos edificios en pie en el barrio Tal al Hawa, el resto fue arrasado. Pilas de escombros se elevan muy por encima de los techos de los vehículos. Las carreteras están cubiertas de polvo de concreto a causa de los desplomes de edificaciones tras los incesantes bombardeos israelíes. Pocas personas caminan o conducen entre las ruinas mientras decenas de miles de palestinos avanzan hacia lo que queda de sus hogares.
La ciudad de Gaza fue el foco de la ofensiva militar de Israel en las semanas previas al acuerdo de paz, propuesto por el presidente estadunidense Donald Trump.
Raja Salmi, una de sus residentes, relató su agotador regreso: “Caminamos durante horas y cada paso estaba cargado de miedo y angustia por (saber cómo encontraría) mi casa”. Cuando finalmente llegó a Al Rimal, su barrio, descubrió que no quedaba nada de hogar.
“Ya no existe, no es más que un montón de escombros. Me paré enfrente y lloré. Todos los recuerdos no son más que polvo”, refirió.
Estas imágenes ayudan a poner en perspectiva la escala de la reconstrucción requerida en el enclave; se necesitará limpiar unas 61 millones de toneladas de escombros en toda la franja y requerirá más de 50 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.
Los más de 2 millones de palestinos del territorio esperan rehacer sus vidas de a poco, con una manta o una viga a la vez. Alrededor de 500 mil retornaron a lo que queda de la ciudad de Gaza y las agencias de ayuda se preparan para llevar grandes cantidades de suministros al devastado territorio, siempre y cuando se mantenga el alto el fuego.
“Esta es una tarea monumental y tenemos un largo camino por delante”, aseveró Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. “Priorizaremos a los más vulnerables”, declaró a Al Jazeera desde Deir al Balah, en el centro de Gaza.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que espera aumentar las entregas de ayuda hoy, apuntó Tess Ingram, portavoz de la agencia.
La defensa civil gazatí informó que al menos 150 cuerpos fueron recuperados en el territorio desde el inicio del alto el fuego.