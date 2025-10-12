Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025

El mejor camino para apoyar al sector cafetalero es que las empresas de esta cadena de valor opten por comprar el grano a productores mexicanos, señaló Alfonso Iñarra, director de operaciones de Finca Santa Veracruz.

El directivo comentó que independientemente de la marca, adquirir el cultivo a agricultores mexicanos reduce las importaciones. “Esto asegura que el apoyo llegue directamente al campo”.

Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indican que hasta abril se contabilizaron más de 500 mil personas productoras de café que trabajan en más de 700 mil hectáreas.

Los productores de café se encuentran distribuidos en 15 estados, siendo Chiapas el principal estado productor, al portar aporta 41 por ciento del volumen nacional, seguido por Veracruz con 24 por ciento y Puebla con 15.3 por ciento.

Información de la Organización Internacional del Café muestra que México es el undécimo productor mundial de este cultivo, el cual representa 0.66 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola nacional y 1.34 por ciento de la producción de bienes agroindustriales.