Domingo 12 de octubre de 2025, p. 28
Los estragos que dejó la tormenta que azotó la tarde-noche del viernes el sur y oriente de la capital siguieron durante la madrugada de ayer. Vecinos de la unidad habitacional Infonavit Nativitas Xochimilco, que hace tres días se inundó, pasaron la noche otra vez sacando agua de los departamentos de la planta baja.
Ayudados con cubetas lograron desfogar varias viviendas y denunciaron que esta situación ha sido recurrente en esta temporada de lluvias, porque apenas limpiaban los estragos de la última inundación y ayer una vez más se quedaron atrapados.
Indicaron que la acumulación de agua es porque en esa zona reciben la que baja de la zona alta, y al saturarse el drenaje lo que hacen es abrir las coladeras, lo que provoca que entre a la unidad sin que nadie los apoye.
En el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, la mañana de ayer el agua todavía brotaba por los registros; ante eso, los residentes pidieron que se hagan trabajos de desazolve por la saturación del drenaje, que han dejado en el abandono “porque son obras que no se ven”.
Por otra parte, se registró un deslizamiento de tierra en Camino Real, en la Cañada de San Lucas, sin que hubiera lesionados. El deslave fue parte de un cerro, por lo que acudió personal de protección civil para acordonar la zona y evitar mayores incidentes.
Luego de los problemas que presento la línea A del Metro por las inundaciones en la zona de vías, autoridades informaron que durante la madrugada se resolvió y supervisaron los puntos de riego por las anegaciones.
Técnicos de instalaciones hidráulicas realizaron el desagüe en la interestación Santa Martha-Los Reyes, donde ingresó el agua de la avenida colindante al cajón, por lo que se tuvo que suspender el servicio de Guelatao a La Paz, lo que afectó a miles de usuarios que desesperados buscaron un medio de transporte.
Con la del viernes suman siete suspensiones durante esta temporada de lluvias en la línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, estado de México, por las inundaciones.