Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 28

Los estragos que dejó la tormenta que azotó la tarde-noche del viernes el sur y oriente de la capital siguieron durante la madrugada de ayer. Vecinos de la unidad habitacional Infonavit Nativitas Xochimilco, que hace tres días se inundó, pasaron la noche otra vez sacando agua de los departamentos de la planta baja.

Ayudados con cubetas lograron desfogar varias viviendas y denunciaron que esta situación ha sido recurrente en esta temporada de lluvias, porque apenas limpiaban los estragos de la última inundación y ayer una vez más se quedaron atrapados.

Indicaron que la acumulación de agua es porque en esa zona reciben la que baja de la zona alta, y al saturarse el drenaje lo que hacen es abrir las coladeras, lo que provoca que entre a la unidad sin que nadie los apoye.

En el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, la mañana de ayer el agua todavía brotaba por los registros; ante eso, los residentes pidieron que se hagan trabajos de desazolve por la saturación del drenaje, que han dejado en el abandono “porque son obras que no se ven”.