Ángel Bolaños Sánchez y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 27

Los programas de apoyo Desde la cuna, Mujeres sanas, Infancias protegidas y Mercomuna significan “avances relevantes” en la institucionalización del cuidado, la ampliación de coberturas sociales y la consolidación de servicios integrales con enfoque de igualdad, pero “persisten retos que deben atenderse para asegurar que se traduzcan en transformaciones sostenibles en la vida de las mujeres y otros grupos prioritarios”, advierte un análisis del primer Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hecho por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso capitalino.

Entre las limitaciones identificadas, el estudio refiere brechas territoriales al observar que la infraestructura de servicios no alcanza de manera uniforme a todas las alcaldías, lo que limita el acceso equitativo a programas sociales y de cuidados, así como la persistencia de violencia estructural, como feminicidio, desapariciones y agresión familiar, “fenómenos graves que requieren mayor coordinación interinstitucional y una sanción efectiva”.

Otra es la desigualdad en el mercado laboral, reflejada en la brecha salarial de género al percibir las mujeres un menor ingreso, además de enfrentar altos índices de desempleo y una mayor participación en la informalidad, con una sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado.

Agrega que persiste una cultura patriarcal y prácticas discriminatorias que dificultan la eficacia de políticas, además de una “fragmentación institucional” que hace necesario robustecer sistemas de información unificados para una mejor planeación, ejecución y evaluación de los programas.