Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 7

Con el propósito de mejorar los módulos de atención (MAC), que constituyen la principal ventanilla de servicio a la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará a partir de este mes un programa de supervisión nacional de la operación de esas instalaciones.

El INE actualmente tiene en operación 478 módulos fijos (con doble turno), más 115 semifijo y 249 móviles, que representan un total de 2 mil 849 estaciones de trabajo.

En el plan para supervisar los módulos se analizará, en coordinación con los representantes partidistas, la ubicación, imagen institucional, aspectos físicos y horarios de atención. Un elemento novedoso será la aplicación de encuestas a los usuarios, además de se revisará el equipo disponible, la demanda ciudadana, atención a grupos vulnerables y vías de quejas y sugerencias.

De acuerdo al calendario aprobado ayer durante la sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia, integrado por los representantes de los partidos y funcionarios de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, la supervisión de MAC será del 27 de octubre al 2 de noviembre; luego de aplicar la encuesta de percepción ciudadana y realizar los informes respectivos, que se darán a conocerán el próximo 9 de diciembre.