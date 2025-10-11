Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Al referirse a la remoción de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por el Congreso de ese país, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México siempre consideró que había llegado al cargo mediante un golpe de Estado que destituyó a su antecesor, Pedro Castillo.

En este contexto, se pronunció por la liberación de Castillo: “Nuestra solidaridad con él, siempre, y que tenga un juicio justo”.

Sheinbaum consideró que en la remoción mediante el golpe de Estado hubo una carga de racismo y clasismo en el Congreso peruano, como aún sucede en muchos países latinoamericanos.

Puntualizó que en México, con la llegada de su movimiento a la Presidencia, se ha reivindicado la importancia de los pueblos originarios y se busca erradicar aquellas prácticas.