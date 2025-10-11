Ángel González

Sábado 11 de octubre de 2025

Caracas. La decisión del Comité Noruego del Nobel de entregar el galardón de la paz a la dirigente venezolana antichavista, Corina Machado, ha sido foco de controversia, puesto que su trayectoria, durante la cual por años solicitó una intervención militar en el país.

Según el testamento de Alfred Nobel, creador del galardón, debería ser otorgado “a quienes durante el año precedente hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la celebración y promoción de acuerdos de paz”.

María Corina Machado Parisca, figura del ala más conservadora y extremista de la oposición venezolana, tuvo escaso peso dentro de las sucesivas coaliciones de partidos que trataron de poner fin a la Revolución Bolivariana desde 1999.

Sólo en 2024 adquirió relevancia en el escenario político venezolano ante la dispersión dejados por los partidos opositores, luego de fracasar con el plan de imponer un “gobierno paralelo” en la figura de Juan Guaidó entre 2019 y 2023.

Emergió como precandidata presidencial para las elecciones de julio de 2024, aun cuando ella había perdido derechos políticos al estar inhabilitada para ejercer cargos públicos por la Contraloría General de la República, decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia ante una apelación interpuesta por ella. Esto la obligó a ceder su candidatura a Edmundo González, un ex diplomático poco conocido que finalmente perdió la elección frente a Nicolás Maduro.

Antes y después del proceso electoral, el gobierno de Maduro denunció que el partido Vente Venezuela, con Machado a la cabeza, intentaba generar un ambiente de caos en el país mediante acciones de sabotaje y terrorismo, que desembocaron en manifestaciones violentas los días posteriores a los comicios presidenciales, en los que fueron atacados edificios públicos y se provocaron incendios en varias ciudades.

Luego del anuncio del Comité Noruego del Nobel, Machado expresó en un comunicado que el premio es “un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato”.

Con esta “transición” no se refiere a un proceso de diálogo político, sino a su confianza en que el gobierno de Estados Unidos concretará una agresión militar contra Venezuela a partir del despliegue de buques y aviones de guerra apostados en el Caribe sur desde agosto.

En 2014, junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma, Machado planificó y promovió las movilizaciones violentas que buscaban hacer caer el gobierno de Maduro mediante quemas en calles, de instituciones, asesinato de personas y ataques a regimientos militares. El saldo de este episodio fue de 43 venezolanos asesinados y cientos de heridos.