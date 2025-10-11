Sábado 11 de octubre de 2025, p. 16
“Esperamos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos” lo alcanzado entre Hamas e Israel, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras los dichos de la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiges, quien minimizó el genocidio en la franja de Gaza y aseguró que no hubo maltrato para quienes integraron la Global Sumud Flotilla, la mandataria señaló que lo importante ahora es “rescatar el acuerdo de paz (al) que parece se ha llegado”.
Hamas y el gobierno de Israel han reconocido “esta negociación que encabezó principalmente el gobierno de Estados Unidos”, aseveró.
“Esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos, ese es nuestro pensamiento en este momento”.
Señaló que el canciller Juan Ramón de la Fuente “puede dar la información” sobre los mexicanos que estuvieron en la flotilla humanitaria y “de lo que ellos comentan” relativo al trato que recibieron.