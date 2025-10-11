Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 16

“Esperamos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos” lo alcanzado entre Hamas e Israel, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras los dichos de la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiges, quien minimizó el genocidio en la franja de Gaza y aseguró que no hubo maltrato para quienes integraron la Global Sumud Flotilla, la mandataria señaló que lo importante ahora es “rescatar el acuerdo de paz (al) que parece se ha llegado”.