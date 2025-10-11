▲ En todas las piezas, que serán exhibidas hasta el 28 de noviembre, el artista sugiere otros ritmos: el del tiempo circular, el agrícola y el vital, que vuelve una y otra vez a sus raíces. Foto cortesía del pintor

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 5

En un contexto de marginación social y violencia, Santiago Robles emplea su arte para hablar sobre los desplazamientos territoriales, la migración forzada, los paisajes heridos por el progreso y los vínculos económicos con América del Norte.

En las 80 piezas que serán exhibidas hasta el 28 de noviembre en la muestra Amoxcalli: Cultivando memoria, el artista sugiere otros ritmos: el del tiempo circular, el agrícola y el vital, que vuelve una y otra vez a sus raíces.

En su obra, el maíz ocupa un lugar central. Es alimento, herencia cultural y símbolo de dignidad. Para Robles, cada grano es también un cuerpo que guarda memoria, una semilla que recuerda que la tierra no se posee, sino que se hereda. Frente a una economía que convierte todo en mercancía, este grano se vuelve un acto de reivindicación.

Casa de libros para guardar memorias

Realizadas en gran variedad de técnicas, como litografía, grabado, risografía, pintura al óleo, tintas y grafito, sus creaciones incorporan materiales naturales, como tintes de grana cochinilla, azul añil, pericón, huizache, papeles artesanales y maíces criollos.