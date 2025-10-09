Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 29

Ante integrantes del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó su optimismo sobre el crecimiento económico del país y por la relación de su gobierno con sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Ante ello, Borge Brende, líder del WEF, consideró que el país tiene “gran potencial” de convertirse en una economía avanzada en los próximos 10 o 15 años.

En el encuentro, que ayer se llevó a cabo en Palacio Nacional, Sheinbaum presentó el Plan México a más de 60 empresarios de 17 países, cuyo objetivo es “fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada; aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial”.

Desde nuestra perspectiva, les dijo –de acuerdo con un clip sobre su participación, difundido en redes sociales– “no puede haber prosperidad en un país si no es compartida, así que bienvenidos a México”.

La mandataria agregó que el Plan México engloba, entre otras acciones, fortalecer la conectividad del país con mayor infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria; generar a través de la Comisión Federal de Electricidad 26 mil megavatios y un complemento de inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión.

Igualmente, busca “establecer un marco de producción para Petróleos Mexicanos de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y desarrollar más gas natural”. También invertir en proyectos de agua, así como la construcción de 1.7 millones de viviendas en los siguientes seis años.