▲ A finales de 2025 estarán en proceso de construcción 25% de las viviendas previstas para el Infonavit, dijo el director del instituto, Octavio Romero (imagen). Foto Presidencia

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 4

Al cierre de este año se entregarán 9 mil 160 viviendas sociales, como parte del programa nacional del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de ayer, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, detalló que entre octubre y diciembre, por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se adjudicarán 5 mil 660 casas, y 3 mil 500 mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La funcionaria indicó que el objetivo en este primer año de gobierno es empezar la edificación de 400 mil, de las cuales 300 mil (70 por ciento) ya están en proceso de construcción.

Al presentar un informe de avances del programa, detalló que de las 400 mil previstas para 2025, 302 mil serán del Infonavit, 86 mil de la Conavi y 9 mil de Fovissste.

Ante la mandataria federal, recordó que la meta para finales del sexenio es alcanzar la cifra de un millón 800 mil casas, dirigidas sobre todo a los sectores más vulnerables, con ingresos hasta de dos salarios mínimos.

Indicó que actualmente se tiene una reserva de predios –de autoridad federal, estatal y municipal, así como privados– para 900 mil, equivalentes a la mitad del objetivo sexenal.

“Hemos sido cuidadosos respecto a la generación de esta reserva para no provocar especulación inmobiliaria”, apuntó.